بوتين: الهجوم على أهداف مدنية في موسكو بالمسيرات أعمال إرهابية

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الهجمات، التي نفذتها أوكرانيا بطائرات مسيرة، ضد أهداف مدنية في العاصمة موسكو، بالأعمال الإرهابية. وقال بوتين: “كما هو معلوم، اختار نظام كييف طريقا آخرا للرد. طريق محاولة إخافة روسيا، وترهيب المواطنين الروس، والضربات على الأبنية السكنية. هذا بلا شك دليل واضح على العمل الإرهابي”.

وأكد بوتين، أن هجوم كييف على منشآت مدنية في موسكو يؤكد ماهية الأساليب التي تستخدمها أوكرانيا. وقال بوتين: “لم نبدأ نحن الحرب عام 2014. نظام كييف شن حرباً على دونباس، ونحن لا نستخدم هذه الوسائل التي يستخدمها “أباطرة كييف” وهجمات اليوم على أهداف مدنية في موسكو تأكيد آخر على ذلك”.

وأضاف بوتين أن “الإقليم الذي يدعى أوكرانيا” قاده في السنوات الأخيرة أشخاص خاضعون للغرب ويعملون على معاداة روسيا.

وقال بوتين: “ذلك الإقليم الذي يدعى أوكرانيا، منذ البداية [بعد انهيار الاتحاد السوفييتي] يخضع لأشخاص يسيطر عليهم الغرب فعليا، ولم يسلكوا طريق القتال مع روسيا فحسب، بل وأيضاً خلقوا العداء لروسيا هناك”.

المصدر: مواقع