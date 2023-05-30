مصادر تكتل لبنان القوي للمنار: اجتماع التكتل كان جلسة مصارحة طرحت فيها كل الافكار ووجهات النظر والخيارات … و لا شيء نهائي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2023 - 21:16

مصادر تكتل لبنان القوي للمنار: اجتماع التكتل كان جلسة مصارحة طرحت فيها كل الافكار ووجهات النظر والخيارات … و لا شيء نهائي

منذ 41 mins 30 May، 2023
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