معلومات المنار: باسيل التقى البطريرك الراعي قبل سفره وأبلغه اسم جهاد أزعور كمرشح متفق عليه بين معارضي انتخاب فرنجية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 30 2023 - 21:16
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
30 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المجلس الدستوري يردّ الطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية
معلومات المنار: باسيل التقى الراعي وابلغه اسم جهاد ازعور كمرشح متفق عليه بين معارضي انتخاب فرنجية
مصادر لقاء ماكرون - الراعي: الاتفاق على عدم الحاجة الى أي لغة تحد او تشنج والحرص على الاستقرار واستمرار المشاورات
تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري:انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلب توافقا وليس تحديا من أحد ضد أحد
تكتل لبنان القوي: لملاحقة رئيس حكومة تصريف الاعمال ومقاضاته بتهمة ارتكابه جرائم دستورية
المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: إرجاء جلسة مجلس الوزراء المقررة الاربعاء الى وقت لاحق
وزير العدل هنري خوري: قمنا بالجهد اللازم لصحة تمثيل لبنان أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان
خوري: هناك تشويه متعمّد للسير الذاتية للمحامين والهدف تأخير متابعة الملفات المعروضة أمام المحاكم الفرنسية
الجيش اللبناني:تحرير المختطف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية وتوقيف عدد من المطلوبين
مقتل صهيوني في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حرميش شمال طولكرم
حركة الجهاد الاسلامي تبارك عملية حرميش: تؤكد استمرار درب المقاومة على خطى الشهداء الذين رسخوا قاعدة الاشتباك
رئيس مجلس المستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان: أعيدوا الحواجز فورا إنهم يصطادوننا مثل البط
المقاومة الفلسطينية تجري تجربة صاروخية في قطاع غزة تضمنت إطلاق عدة صواريخ تجريبية تجاه البحر الأبيض المتوسط
اعلام العدو:الجبهة الداخلية تواصل نشر كتل اسمنتية عند الحدود مع غزة خشية إطلاق صواريخ مضادة للدروع خلال أي تصعيد مقبل
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لها انعكاسات مهمة في المنطقة والعالم وهدفنا ارساء الامن
المحكمة الاتحادية في العراق تحكم بعدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كردستان وبطلان كل ما صدر عنه بعد التمديد
الخزانة الاميركية تفرض عقوبات جديدة على 18 فردا وكيانا في سوريا في إطار ما وصفته "مكافحة الاتجار بالمخدرات"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: حلف الناتو كذب علينا لسنوات بأنه لن يتوسع شرقا
الخارجية الروسية: الدعم الغربي لنظام كييف يدفع القيادة الاوكرانية بشكل متزايد الى جرائم متهورة
معلومات المنار: باسيل التقى البطريرك الراعي قبل سفره وأبلغه اسم جهاد أزعور كمرشح متفق عليه بين معارضي انتخاب فرنجية
منذ 42 mins
30 May، 2023
التعليقات
ذات صلة
العدو الاسرائيلي استولى على آليات للفلسطينيين في الولجة بالضفة المحتلة
سدّ الموجب في الكرك يواصل فيضانه نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها الاردن
بوتين: الهجوم على أهداف مدنية في موسكو بالمسيرات أعمال إرهابية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}