معلومات المنار: باسيل التقى البطريرك الراعي قبل سفره وأبلغه اسم جهاد أزعور كمرشح متفق عليه بين معارضي انتخاب فرنجية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2023 - 21:16

معلومات المنار: باسيل التقى البطريرك الراعي قبل سفره وأبلغه اسم جهاد أزعور كمرشح متفق عليه بين معارضي انتخاب فرنجية

منذ 42 mins 30 May، 2023
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