مصادر لقاء ماكرون والبطريرك الراعي للمنار: اللقاء دام ساعة و٥ دقائق وجرى الاتفاق على عدم الحاجة الى اي لغة تحدٍّ أو تشنج والحرص على استقرار الاجواء واستمرار المشاورات بين ماكرون والبطريرك الراعي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2023 - 21:16

مصادر لقاء ماكرون والبطريرك الراعي للمنار: اللقاء دام ساعة و٥ دقائق وجرى الاتفاق على عدم الحاجة الى اي لغة تحدٍّ أو تشنج والحرص على استقرار الاجواء واستمرار المشاورات بين ماكرون والبطريرك الراعي

منذ 43 mins 30 May، 2023
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