بوتين يعتبر ان الهجوم بمسيّرات الذي استهدف مبان في موسكو جاء ردا على ضربة روسية استهدفت مقر الاستخبارات العسكرية الأوكرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2023 - 18:40

بوتين يعتبر ان الهجوم بمسيّرات الذي استهدف مبان في موسكو جاء ردا على ضربة روسية استهدفت مقر الاستخبارات العسكرية الأوكرانية

منذ 36 mins 30 May، 2023
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