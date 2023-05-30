السودان| اعلان تمديد الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع لخمسة أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2023 - 00:08

السودان| اعلان تمديد الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع لخمسة أيام

منذ 56 mins 29 May، 2023
أخبار موقع المنار

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