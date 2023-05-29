اعتصام جماهيري امام نصب يحيى سكاف رفضاً لدفن عميل للعدو في عكار

نظمت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف إعتصاماً أمام النصب التذكاري للأسير يحيى سكاف في المنية رفضاً لمحاولة دفن عميل للعدو في منطقة عكار، بحضور ممثلي الأحزاب و القوى الوطنية اللبنانية و الفصائل الفلسطينية و رجال دين و حشد من مدينة المنية و الجوار.

سكاف

تحدث بدايةً جمال سكاف شقيق عميد الأسرى يحيى سكاف الذي قال نقف هنا اليوم رفضاً لإدخال جثة عميل للعدو لدفنها في مناطقنا التي ارتوت أراضيها بدماء الشهداء الذين واجهوا العدو و عملاءه الذين شاركوا بالجرائم و المجازر التي تعرض لها وطننا و شعوبنا و آلاف الأسرى الذين يعيشون الآلام حتى يومنا نتيجة تعذيبهم من قبل العملاء.

و اعتبر سكاف أن الشمال عموماً و المنية و عكار قدما خيرة شبابهم في مواجهة العدو و في مقدمتهم عميد الأسرى يحيى سكاف و العشرات من الشهداء و الجرحى، و من هذا المنطلق لم و لن نقبل الإساءة لهذه المسيرة الكبيرة التي أسست للإنتصارات التي نعيشها اليوم بفضل المقاومة، لأننا في خط المقاومة و ستبقى “إسرائيل” عدونا مهما طال الزمن. و أكد سكاف على البقاء مع فلسطين و شعبها حتى الانتصار الكامل على العدو.

الخير

و ألقى رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير كلمةً قال فيها تفاجأنا اليوم و نحن نعيش بأيام الإنتصار الذي تحقق في ٢٥ أيار ٢٠٠٠ ، بموضوع إدخال جثة عميل للعدو الصهيوني من أجل دفنها في مناطقنا، و هذا الأمر الذي لم نقبل به و سنواجهه مهما كلف الأمر، و على كل الشرفاء الوقوف في وجه هذه المهذلة بحق وطننا.

و قال الخير نؤكد من أمام النصب التذكاري لعميد الأسرى يحيى سكاف أن على المعنيين في الدولة اللبنانية العمل على إرجاع هذه الجثة إلى مكانها لأننا سنواجه بكل قوتنا ادخالها و دفنها في عكار، لأن مناطقنا ارتوت بدماء الشهداء و لن نقبل أن يكون أي مكان للعملاء بيننا، و حيا الخير المقاومين الذين يدافعون عن أوطاننا و الذين نعيش بفضلهم بأمن و بأمان.

البعث

و تحدث أمين فرع عكار في حزب البعث العربي الإشتراكي خضر عثمان حيث اكد ان من المعيب أن يفكر أحد بدفن عملاء في عكار و في لبنان عموماً، لأن عكار هي خزان للمقاومة الوطنية و قدمت عشرات الشهداء خلال التصدي للعدو الصهيوني في جنوب لبنان.

و أكد عثمان أننا و كل الوطنيين سنتحرك بكل قوتنا و امكانياتنا رفضاً لمثل هذا الأمر الذي يحاولون تمريره بالسر في مناطقنا التي تنبذ العملاء و تحضن المقاومين الشرفاء أمثال المناضل يحيى سكاف ابن الشمال الأبي الذي سنبقى رافعين لواء تحريره و تحرير كل فلسطين و الأسرى و المقدسات.

الفصائل

و تحدث أمين سر الفصائل الفلسطينية في الشمال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام موعد الذي بارك الوقفة أمام نصب الأسير يحيى سكاف رفضاً لدفن عميل للعدو الصهيوني في منطقة عكارية.

و قال موعد ان هذا الموقف ليس غريباً على أصدقاء الأسير يحيى سكاف المتمسكين بخيار المواجهة مع العدو و مشروعه، و اعتبر أن دفن عملاء للعدو في لبنان يشكل إساءة بالدرجة الأولى للبنان المقاوم و للمسيرة الطويلة للشهداء و الجرحى و للمناضلين الذين قدموا حياتهم في مواجهة العدو و غطرسته.

الديمقراطية

و تحدث مسؤول الجبهة الديمقراطية في الشمال عاطف خليل حيث وجه تحية الشعب الفلسطيني لأصدقاء الأسير يحيى سكاف على نشاطهم الدائم و وقفتهم العزيزة اليوم رفضاً لمرور جثة عميل من جيش لحد في شمال لبنان.

و اعتبر خليل أن الوفاء للشهداء الذين قدموا حياتهم خلال التصدي للعدو الصهيوني هو بمنع دفن أي عميل في أرض لبنان، لأن لبنان قدم خيرة شبابه من الشمال الى الجنوب من أجل تحرير أرضه من رجس الإحتلال.