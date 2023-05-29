بالفيديو | مصادر أمنية: لا وجود لأي من عناصر حزب الله في المواقع المستهدفة بريف دمشق أمس

أكدت مصادر امنية مطلعة اليوم الإثنين، عدم وجود أي من عناصر حزب الله في المواقع التي استهدفتها الصواريخ الاسرائيلية في سوريا منتصف ليل أمس الأحد. وأوضحت المصادر عدم وجود خسائر بشرية جراء الغارات، فيما اقتصرت الخسائر على الماديات التي لحقت بمركز طبي وممتلكات للمواطنين في منطقة عقربا بريف دمشق.

وليل أمس، تحدّث مصدر عسكري سوري عن عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق، مؤكداً تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ.

وقال المصدر العسكري: “عند نحو الساعة 23:45 من مساء أمس، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات”.

وفي مطلع أيار/مايو، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطار حلب الدولي وبلدة السفيرة في ريف حلب الجنوبي.

المصدر: موقع المنار