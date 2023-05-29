احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 6 حوادث و9 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2023 - 10:04

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 6 حوادث و9 جرحى

منذ 1 ساعة 29 May، 2023
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