التحكم المروري: تعطل شاحنة داخل نفق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2023 - 10:04

التحكم المروري: تعطل شاحنة داخل نفق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 2 ساعة 29 May، 2023
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