مصادر لوكالة سانا: تم تفعيل الدفاعات الجوية بمجرد محاولة أجسام معادية اختراق السماء السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2023 - 02:26

مصادر لوكالة سانا: تم تفعيل الدفاعات الجوية بمجرد محاولة أجسام معادية اختراق السماء السورية

منذ 2 ساعة 29 May، 2023
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