وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحافي مع نظيره العماني في طهران: اتفقنا على توقيع وثيقة تعاون شاملة وطويلة الأمد بين بلدينا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2023 - 21:12

وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحافي مع نظيره العماني في طهران: اتفقنا على توقيع وثيقة تعاون شاملة وطويلة الأمد بين بلدينا

منذ 1 ساعة 28 May، 2023
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