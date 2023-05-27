فريق فني سعودي يبحث في سوريا إعادة افتتاح السفارة السعودية في دمشق

بحث الفريق الفني السعودي المعني بإعادة افتتاح سفارة السعودية في دمشق مع معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية في دمشق.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم: “إن الفريق الفني السعودي المعني بإعادة افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية وصل اليوم إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية هناك”.

وأضافت الوزارة: “إن الفريق الفني السعودي برئاسة غازي بن رافع العنزي التقى معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان ومدير إدارة الاتصال والمراسم في وزارة الخارجية عنفوان النائب وذلك في مقر الوزارة بدمشق”.

وكانت سورية والسعودية أعلنتا استئناف عمل بعثاتهما الدبلوماسية في الرياض ودمشق في التاسع من أيار الجاري انطلاقاً من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي البلدين وتجسيداً لتطلعاتهما.

المصدر: وكالة سانا