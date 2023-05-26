مكاري: عدم توافر الإعتمادات لدفع الأجور بدءاً من شهر حزيران إذا لم يُعقَد مجلس النواب لإقرار قوانين فتح الاعتمادات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2023 - 19:42

مكاري: عدم توافر الإعتمادات لدفع الأجور بدءاً من شهر حزيران إذا لم يُعقَد مجلس النواب لإقرار قوانين فتح الاعتمادات

منذ 18 mins 26 May، 2023
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