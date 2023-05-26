الشيخ ياسين: المقاومة حولت ايار من شهر النكبة الى شهر الانتصار

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة، ان “المقاومة اثبتت ان زمن الانتصارات لا بد له من رجال اقوياء وشجعان، يقودون فيه الامة، بخاصة انها حولت شهر ايار من شهر النكبة الى شهر الانتصار في لبنان وفلسطين وكل المنطقة”.

اضاف: “المحافظة على انتصار ايار ٢٠٠٠ وما بعده والحفاظ على لبنان، يفرض علينا المحافظة على القاعدة الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وتعزيزها بنظام سياسي على اساس المواطنة لا الطائفية”.

وتابع : “إن انتصار ايار هو انتصار لكل محور المقاومة الذي لولاه لم يتحرر لبنان وفي مقدمة هذا المحور ايران، التي لم تتأخر يوما عن الوقوف الى جانب حرية وسيادة واستقلال لبنان ودعمه في كل ازماته”.

وقال: “إن لبنان لن يعود للوراء ولن يفلح الحصار الاميركي في كسر ارادته وسيخرج منتصرا ولن يفلح الطائفيون في الداخل واتباع السفارات في تقسيمه، مشددين انه مهما طال التعطيل فلن يغير حقيقة وصول رئيس وطني اهلا بوطن المقاومة والتحرير”.

اضاف: ” على المسؤولين اللبنانيين ان يكونوا على قدر هذا الوطن وانجازات ابنائه الذين جعلوا منه منارة للحرية والتحرر وقلعة في وجه المشروع الصهيوامريكي الذي بدأ عده العكسي للزوال منذ ٢٥ ايار ٢٠٠٠”.

وتابع : “إن استمرار البعض بانتظار اوامر خارجية كي ينخرطوا في عملية الحوار الداخلي الضروري لانقاذ البلد، سينعكس عليهم سلبا وسيأتي اليوم الذي يصبحون فيه مرفوضين من قبل الشعب”.

وختم العلامة ياسين موجها الشكر والتحية للعراق، “الذي يقف مع لبنان”، مؤكدا “اخويته العربية ومكانته الكبيرة في العالم العربي”، ومقدرا” دعمه الاخير في موضوع النفط الذي يمد الشعب اللبناني بالصمود في مواجهة الحصار الاميركي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام