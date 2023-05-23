التحكم المروري: 7 جرحى نتيجة اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الوسطي على اوتوستراد السعديات باتجاه صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2023 - 20:20

التحكم المروري: 7 جرحى نتيجة اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الوسطي على اوتوستراد السعديات باتجاه صيدا

منذ 1 ساعة 23 May، 2023
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