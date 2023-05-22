الامام الخامنئي يعيّن احمديان في المجلس الاعلى للامن القومي وشمخاني عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام

عيّن الامام السيد علي الخامنئي بموجب قرار “علي اكبر احمديان”، ممثلا عن سماحته في المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، كما صدر عن سماحته قراراً يقضي بتعيين “الادميرال علي شمخاني”، عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشارا سياسيا لسماحته.

بسم الله الرحمن الرحیم

بناء على تعيين السيد علي اكبراحمديان رئيسا لامانة المجلس الاعلى للامن القومي، واستنادا الى المادة 176 من الدستور، انني اعيّن المشار اليه، ممثلا عن القيادة في هذا المجلس.

كما اشكر السيد علي شمخاني، على جهوده وحضوره المسؤول ومتابعاته في هذه الممثلية طوال السنوات العديدة؛ انني اعين جنابكم، عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، ومستشارا سياسيا للقيادة؛ سائلا الباري تعالى بالموفقية للجميع.

السيد علي الخامنئي

المصدر: وكالة ارنا