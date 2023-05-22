مصادر وزارية للمنار: تم الاتفاق على مناقشة اقتراح ان يقوم الحاكم الاول بمهام الحاكم المركزي بالوكالة الى حين تأمين الاصيل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2023 - 21:18
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الشيخ نعيم قاسم: المناورة العسكرية هي الأولى من نوعها من قبل حزب الله في لبنان
الشيخ نعيم قاسم: لا رجعة للبنان الضعيف الذي يستجدي الغرب ويكون حصنا لـ"إسرائيل"
إعلام العدو يقول إن مناورة حزب الله أثارت الاهتمام في الكيان على ضوء نظرية توحيد الساحات
الأوساط الإسرائيلية: مناورات حزب الله تشير الى تغيير استراتيجي على صعيد المواجهة عبر تعدد الجبهات وانكشاف أبواب الشمال
إعلام العدو: الصواريخ الدقيقة هي المشكلة التي تزيل النوم من عيون المؤسسة الأمنية والعسكرية في "إسرائيل"
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عقد لقاءً تشاورياً مع الوزراء في السراي الحكومي لمناقشة الملفات الراهنة
مجلس الوزراء يعقد جلسة عند الساعة 3:00 من يوم الجمعة على ان يحدد جدول أعمال الجلسة في وقت لاحق
النائب محمد رعد: من يراهن على الخارج لصنع رئيس في لبنان إنما يراهن على سراب
النائب حسن فضل الله: هناك مجموعة من الإتصالات تجري بين كتل مختلفة ونعمل لإنجاح من ندعمه بالوسائل المتاحة
انتخاب الوزير مصطفى بيرم رئيساً لفريق عمل الحكومات في مؤتمر منظمة العمل العربية
الوزير علي حميّه التقى وفداً من رؤساء بلديات ومخاتير المتن الأعلى: تأهيل الطرق من أولويات وزارة الأشغال
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يرد على رسالة قائد قوة القدس العميد اسماعيل قاآني عقب معركة "ثأر الأحرار"
هنية لقاآني: العدو اعتقد من خلال اغتيال قادة سرايا القدس أنه سيكسر المقاومة إلا أن نتائج المعركة عمّقت لديه المأزق
هنية لقاآني: إن انتصار فصائل المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس ارتكز على القوة والوحدة في الميدان والسياسة وهو نموذج يحتذى
هنية لقاآني: الجمهورية الإسلامية ركن متين تستند إليه المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في صراعه مع العدو الصهيوني
وسائل إعلام فلسطينية: إندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة
مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بالرصاص بين منطقة عرابة وقباطية جنوب جنين
استشهاد 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس فجر الإثنين
سرايا القدس - كتيبة نابلس: ننعى شهداء كتائب شهداء الأقصى الذين ارتقوا اثر اشتباك مسلح مع جنود العدو في مخيم بلاطة بنابلس
سرايا القدس - كتيبة نابلس: هذه الجريمة النكراء ستشعل مزيدا من براكين الثأر والانتقام وضرب جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه
إضراب شامل في مدينة نابلس حدادًا على أرواح شهداء مخيم بلاطة
حركة حماس: تصاعد جرائم الاحتلال وآخرها جريمة مخيم بلاطة يجعل فاتورة الحساب مع الاحتلال مفتوحة
حركـة الجهـاد الإسلامـي تنعـى شهـداء نابلـس وتؤكد أن المقـاومـة حاضـرة للثـأر
الجبهة الشعبية تنعى أبطال نابلس وتؤكد أنّ المقاومة ستبقى أمينة على دماء الشهداء
لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة تعتبر مناورة المقاومة الإسلامية بارقة أمل قادمة عبر حدود فلسطين الشمالية
هيئة الأسرى: نقل الأسير وليد دقة بشكل عاجل إلى المستشفى
الخارجية الفرنسية: قلقون من اقتحام بن غفير الاستفزازي للأقصى وندعو لاحترام الوضع التاريخي للاماكن المقدسة
وسائل إعلام يمنية: 65 خرقاً لقوى العدوان في جبهات الساحل الغربي خلال 24 ساعة بينها غارة للطائرات التجسسية
الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعيّن علي رضا عنايتي سفيراً لها في السعودية
الخارجية الإيرانية: إتهامات مجموعة السبع لإيران لا أساس لها من الصحّة
الجيش الأوكراني: روسيا هاجمت مدينة دنيبرو بـ 16 صاروخاً و20 طائرة مسيرة خلال الليل
الدفاع الروسية: إصابة مواقع عسكرية بضربة صاروخية لمطار "دنيبر" الأوكراني
شولتس يتعهد بمواصلة تسليح أوكرانيا إلى ما بعد انتهاء النزاع القائم مع روسيا حالياً
مصادر وزارية للمنار: تم الاتفاق على مناقشة اقتراح ان يقوم الحاكم الاول بمهام الحاكم المركزي بالوكالة الى حين تأمين الاصيل
منذ 1 ساعة
22 May، 2023
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