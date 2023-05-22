التعبئة الرياضية لحزب الله في الهرمل نظمت مناورة رمزية

نظمت التعبئة الرياضية لحزب الله في الهرمل بمناسبة عيد المقاومة والتحرير مناورة رمزية جسدت بداية انطلاقة المقاومة الإسلامية في العام 1982 وصولاً حتى الانتصار والتحرير في العام 2000

المناورة التي نفذها عدد من الشباب في باحة مسجد الإمام المهدي (عجل)، في حضور حشد من الفاعليات والأهالي، تضمنت سلسلة من الفقرات التي تحاكي تفاصيل انطلاقة المقاومة ، بدءا من تدريب المجاهدين في المعسكرات ، وما تلاها من تنفيذ المقاومين لعمليات اقتحام مواقع العدو الصهيوني وعملائه في الجنوب والبقاع الغربي ورفع رايات المقاومة داخلها ، كذلك تفجير مجسمين لطائرة مروحية ودبابة خلال محاولتهما التدخل في ميدان المعركة.

بعد ذلك تم تجسيد يوم التحرير والانتصار بدخول المقاومين والأهالي إلى القرى المحررة يرفعون الأعلام اللبنانية ورايات المقاومة وصور قادتها ، وسط نثر النسوة الورد والارز على المجاهدين.

وفي السياق، نظم شباب الهرمل بالمناسبة مسيرة سيارة ودراجات نارية حاكت أيام الإنطلاقة الأولى للمقاومة الإسلامية.

وجابت المسيرة شارع الهرمل الرئيسي وصولاً إلى مسجد الإمام علي في الدورة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام