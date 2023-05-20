تقرير مصور| حضور الرئيس الأسد القمة العربية أكد الثوابت السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2023 - 21:52
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إصابات بالضرب والغاز جراء قمع الاحتلال للفلسطينيين داخل البلدة القديمة بالقدس تزامنا مع مسيرة للمستوطنين بالمكان
الخارجية اليمنية: القمة العربية بجدة لم تختلف عن سابقاتها فيما يتصل بملف الحرب القائمة بين اليمن ودول العدوان
الخارجية اليمنية: إعلان جدة اعتبر ما يجري في اليمن أزمة حين أن ما يتعرض له هو عدوان وحصار نجم عنه أسوء أزمة إنسانية
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الخارجية الروسية: لدى روسيا كل الإمكانيات لتحقيق أهدافها في أوكرانيا
الخارجية الصينية: مجموعة السبع بحاجة إلى العودة للحوار لأن زمن تدخل الغرب في الشؤون الداخلية للدول الأخرى انتهى
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: لا عراقيل أمام المصالحة مع سوريا
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: الهيئة ماضية في تكريس الفصل بين هيئة الحشد والكيانات الأخرى
الصحة العالمية: مقتل 705 أشخاص على الأقل وإصابة قرابة 5300 شخص في السودان منذ بدء الصراع المسلح
مكتب الامام الخامنئي في لبنان يعلن ان غدا الأحد هو اول أيام شهر ذي القعدة
تقرير مصور| حضور الرئيس الأسد القمة العربية أكد الثوابت السورية
منذ 2 ساعة
20 May، 2023
سورية
-
عربي وإقليمي
حضور الرئيس الأسد القمة العربية أكد الثوابت السورية حيال القضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين.
الرئيس الاسد
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