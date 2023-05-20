الطقس| درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الاثنين

طقس ربيعي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اليوم وغدا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الاثنين.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار محلية متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة أحيانا.

الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، مع احتمال لتساقط الرذاذ خلال الفترة الصباحية في المناطق الجنوبية.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس خاصة على الساحل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتنخفض نسبة الرطوبة أما الرياح فتشتد سرعتها بين الحين والآخر لتصل أحيانا لحدود 70 كلم/حاملة معها بعض الغبار.

الثلاثاء: غائم جزئيا اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، ترتفع نسبة الرطوبة أما الرياح فتكون ناشطة فترة قبل الظهرمع بعض الغبار.

– الحرارة على الساحل من 17 إلى 23 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 17 درجة، في الداخل من 11 إلى 23 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و40 كم / س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: مائج إجمالا. حرارة سطح الماء: 21°م.