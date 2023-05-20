وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تسهم عودة سوريا الى الجامعة العربية بانهاء ازمتها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2023 - 00:16

وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تسهم عودة سوريا الى الجامعة العربية بانهاء ازمتها

منذ 2 ساعة 19 May، 2023
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