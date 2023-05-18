مراسل المنار: شاب استطاع رفع العلم الفلسطيني في ساحة باب العامود بالقدس المحتلة وسط تجمع للمستوطنين الصهاينة وقوات العدو الاسرائيلي قامت باعتقاله – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2023 - 19:16

مراسل المنار: شاب استطاع رفع العلم الفلسطيني في ساحة باب العامود بالقدس المحتلة وسط تجمع للمستوطنين الصهاينة وقوات العدو الاسرائيلي قامت باعتقاله

منذ 49 mins 18 May، 2023
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