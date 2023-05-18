المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: يجب أن تتواصل الفعاليات الشعبية من أجل الضغط على أصحاب القرار باتخاذ موقف حازم تجاه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2023 - 19:16

المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: يجب أن تتواصل الفعاليات الشعبية من أجل الضغط على أصحاب القرار باتخاذ موقف حازم تجاه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

منذ 55 mins 18 May، 2023
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