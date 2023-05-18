هنية: حالة الاستنفار التي يعيشها الكيان الصهيوني لتأمين “مسيرة الأعلام” تعكس هشاشته الأمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2023 - 19:16

هنية: حالة الاستنفار التي يعيشها الكيان الصهيوني لتأمين “مسيرة الأعلام” تعكس هشاشته الأمنية

منذ 57 mins 18 May، 2023
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