نشاط لجنة التنمية الزراعية لحزب الله في صيدا خلال شهري نيسان وايار

اقامت لجنة التنمية الزراعية لحزب الله في قطاع صيدا وبالتعاون مع مؤسسة “جهاد البناء الانمائية” في منطقة جبل عامل الثانية عددا من الانشطة الزراعية خلال شهري نيسان/ابريل الماضي وأيار/مايو الجاري، تضمنت جولات تفقدية لمهندسين زراعيين استهدفت 68 مزارعا في صيدا وبلدات الغازية قناريت عنقون، بنعفول، حومين التحتا، زيتا وعزة.

كما تم إنشاء مشروعين لزراعة النباتات الطبية والعطرية في كل من الغازية وعنقون تعدى حجمها الاربع دونمات كمرحلة اولى، ونظمت 19 جولة لطبيب بيطري في كل من عنقون، بنعفول زيتا، حومين التحتا، رومين، عزة، المعمرية وجنجلايا، واقيمت سبع ندوات زراعية مختلفة استهدفت 140 مزارعا، ودورة نحال مبتدئ في زيتا استهدفت 15 متدربا، إضافة إلى نصب 3 خيم زراعية في عنقون وزراعة 5000 شتلة متنوعة من الخضراوات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام