الرئاسة السورية: الرئيس بشار الاسد يتوجه اليوم الى مدينة جدة السعودية للمشاركة بالقمة العربية الـ 32 التي ستعقد الجمعة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2023 - 13:18
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الرئاسة السورية: الرئيس بشار الاسد يتوجه اليوم الى مدينة جدة السعودية للمشاركة بالقمة العربية الـ 32 التي ستعقد الجمعة
منذ 37 mins
18 May، 2023
عاجل
الرئاسة السورية
الرئيس الاسد
القمة العربية
سوريا
مدينة جدة السعودية
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