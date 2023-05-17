وقفة إحتجاجية أمام مدخل منزل رياض سلامة في بلدة الصفرا وسط إجرءات أمنية مشددة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2023 - 21:12

وقفة إحتجاجية أمام مدخل منزل رياض سلامة في بلدة الصفرا وسط إجرءات أمنية مشددة

منذ 1 ساعة 17 May، 2023
أخبار موقع المنار
لبنان

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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