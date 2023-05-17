رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة :المخطئون هم من تجاوزوا اللياقة في التعامل

اسف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في بيان ” للتضخيم الاعلامي، والاستغلال السفيه، لحادثة محدودة الابعاد حصلت على شاطئ صيدا يوم الاحد الماضي”.

وقال:”بعد الاتصالات التي اجريناها في هذا الموضوع، تبين ان الاخوة الذين اسدوا النصيحة للذين تجاوزوا الاعراف المتبعة في مدينتنا التزموا الادب والحكمة، فيما ان المخطئين هم من تجاوزوا اللياقة في التعامل وليس العكس”.

واذ تمنى على وسائل الاعلام والمهتمين ان “يلتزموا حدود الصدق والموضوعية”، طالب المعنيين” التزام المفهوم العام للحرية والملخص بالجملة القائلة ” تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الاخرين”.

واعتبر أن ” بيان الاخوة في هيئة العلماء المسلمين يعبر عن حقيقة ما جرى”،مقدرا” موقف مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان ازاء هذا الامر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام