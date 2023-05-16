حسن مراد: للطالب اللبناني الحق بتلقي التعليم دون أي شروط

استقبل رئيس “لجنة التربية والتعليم والثقافة” النيابية النائب حسن مراد، منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، وجرى البحث في سُبل وإمكانية دعم قطاع التعليم الرسمي في لبنان وذلك بالتعاون بين الجهات الدولية المانحة ووزارة التربية والتعليم العالي ولجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية.

وأكد مراد أن “للطالب اللبناني الحق بتلقي التعليم دون أي شروط، وأن المدرسة الرسمية هي صرح وطني لا يمكن له أن يُغلق تحت أي ظرف وانصياعا لأي ضغوط وأن القطاع بحاجة لإصلاح ودعم”، وتابع “أما بخصوص الطلاب السوريين فمن الممكن أن يستمروا بتلقي التعليم في فترة ما بعد الظهر إلى أن يعودوا إلى بلدهم، مقابل دعم واضح وشفاف للطلاب والمعلمين اللبنانيين”، وشدد مراد على “أهمية تطبيق الإصلاحات لما فيه مصلحة القطاع التربوي الرسمي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام