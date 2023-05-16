الوزير فياض للمنار: العراق يجدد صفقة الوقود لعام جديد مع لبنان وزيادة الكمية من مليون طن الى مليون ونصف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2023 - 21:04
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وكالة الانباء الفرنسية: قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
رياض سلامة ردا على مذكرة التوقيف الفرنسية: القرار يشكل خرقا لابسط القوانين وسأعمد الى الطعن به
تكتل لبنان القوي: مذكرة التوقيف الفرنسية بحق سلامة تحول هام في مسار مكافحة الفساد
وزير العمل مصطفى بيرم: الحكومة العراقية وافقت على زيادة هبة الفيول الى لبنان من مليون طن الى 1.5 مليون طن
الوزير فياض للمنار: الحكومة العراقية وافقت على تأمين كامل احتياجات لبنان من المشتقات النفطية لتشغيل معامل الكهرباء
الوزير فياض للمنار: سيتم تزويد لبنان بالوقود العراقي على 4 دفعات تبدأ في شهر تموز وتنتهي في نهاية تشرين الاول
الوزير فياض للمنار: العراق وافق على توقيع عقد جديد لتأمين 2 مليون طن في السنة وفق آلية دفع مؤجل لـ 6 أشهر
الوزير فياض للمنار: العراق يجدد صفقة الوقود لعام جديد مع لبنان وزيادة الكمية من مليون الى 1.5 مليون طن من الوقود
الداخلية العراقية تحظر استخدام الدولار الاميركي في إجراء المعاملات الشخصية والتجارية في البلاد
يديعوت أحرونوت: "اسرائيل" لم تنجح في ترميم قوة الردع امام المقاومة في غزة رغم اغتيالها 6 من قادة سرايا القدس
وزير الحرب الاسبق بيني غانتس: اذا لم يستيقظ نتنياهو بسرعة فإن التوقعات القاتمة ستصبح حقيقة مؤلمة لإسرائيل بأكملها
الصحة الفلسطينية: 3 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه محيط مخيم جنين
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين الى 822 شخصا منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع
ليبيا: البرلمان يصوت بالاغلبية على ايقاف رئيس الحكومة المكلف من المجلس فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق
مجلس الدوما الروسي يوافق على مشروع قانون بإلغاء اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في اوروبا
الوزير فياض للمنار: العراق يجدد صفقة الوقود لعام جديد مع لبنان وزيادة الكمية من مليون طن الى مليون ونصف
منذ 1 ساعة
16 May، 2023
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