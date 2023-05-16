المرتضى: خبر الأفعال الناقصة يكون دائما منصوبا

رد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد وسام المرتضى على حزب القوات اللبنانية دون ان يسميهم “مرة جديدة يطالعنا احد الاحزاب بقراءاته السياسية وتحليلاته الإستراتيجية حول الاستحقاق الرئاسي وإجراءات الانتخاب المتعلّقة به، مطالعةً يظنها مصيبةً في محتواها، وهي بالحقيقة مصيبة عليه، أي على المحتوى، منعًا لسوء التأويل”.

وتابع المرتضى “لكن البيان تضمن خطأ مفرحا يشي بتحوّله عن إحدى صفات النشأة الأولى، حين قال: ما زلتم مستمرون، والصحيح أن يقال: ما زلتم مستمرين، بالنصب، لأن خبر الأفعال الناقصة يكون دائما منصوبا”.

المصدر: بريد الموقع