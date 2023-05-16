مشروع يأخذك بجولة افتراضية في مناطق فلسطينية..

موقع الكتروني يأخذك بجولة افتراضية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عبر مشروع “ذكريات من فلسطين” الذي يستخدم التطور التكنولوجي لهذه الغاية.

مؤسس المشروع حمزة سراج، يقول إن “المشروع يهدف إلى جعل المواقع في فلسطين متاحة لجميع الفلسطينيين في الشتات وللاجئين في المخيمات”. ويضيف ان “الجولات الافتراضية التي يعرضها مذهلة لأنها تشعر الناس بأنها موجودة فعليا في المواقع التي يشاهدونها من خلال النظارات”.

ويؤكد أنه “من خلال نظّارات الواقع الافتراضي يمكن للفلسطينيين أن يشعروا بقربهم من المواقع ويستمتعوا بغروب الشمس ويشاركوا في الاحتفالات باستخدام التكنولوجيا”.

ويغطي مشروع “ذكريات من فلسطين” مدنا مختلفة في الأراضي الفلسطينية وكذلك البحر ويهدف إلى تغطية كل ركن فيها مستقبلا.

للمشروع موقع إلكتروني يمكن للمستخدمين من خلاله التقدم وطلب تغطية مواقع وأماكن محددة.

ولإحياء ذكرى النكبة هذا العام يعتزم سراج وفريقه عرض مقاطع فيديو لمواقع مختلفة من القدس مثل باب العامود وكنيسة القيامة والمسجد الأقصى، بالإضافة إلى البحر، في معرض بمدينة رام الله في الضفة الغربية.