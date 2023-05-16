ليبيا| مجلس النواب يصوّت لصالح إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2023 - 17:56

ليبيا| مجلس النواب يصوّت لصالح إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا

منذ 2 ساعة 16 May، 2023
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