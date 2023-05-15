أردوغان: بدأنا اعتبارا من اليوم العمل من أجل جولة الإعادة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 15 2023 - 22:08

أردوغان: بدأنا اعتبارا من اليوم العمل من أجل جولة الإعادة

منذ 2 ساعة 15 May، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة