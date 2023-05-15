الشيخ قاسم: لنتعالى لمستوى اتجاه المنطقة نحو التفاهم.. والمقاومة الفلسطينية ثبتت معادلة الردع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2023 - 14:00

الشيخ قاسم: لنتعالى لمستوى اتجاه المنطقة نحو التفاهم.. والمقاومة الفلسطينية ثبتت معادلة الردع

منذ 2 ساعة 15 May، 2023
الشيخ نعيم قاسم
لبنان

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن “الشعب الفلسطيني المقاوم أثبتت مجدَّداً جدارته بالنصر والتحرير”، وتابع ان “مقاومة الجهاد الإسلامي ووحدة الفصائل الفلسطينية في المواجهة نجحت بتثبيت معادلة الردع، مصحوبة بعلوِّ مقام الشهداء وعطاءات أبناء فلسطين والقدس”.

واضاف الشيخ قاسم الاثنين “سيكون لفشل نتنياهو الأثر الكبير على مستقبله السياسي وعلى الكيان المؤقت المحتل”، وتابع ان “المقاومة في فلسطين والمنطقة تُراكم إنجازاتها الاستراتيجية في مواجهة الاستكبار الأميركي والكيان المؤقت”.

من جهة ثانية، قال الشيخ قاسم “لنتعالى في لبنان إلى مستوى اتجاه المنطقة نحو التفاهم والاستقرار، فلا نتخلَّف عن الركب، ولنستثمر في الحوار والتفاهم لانتخاب الرئيس”.

المصدر: تويتر

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