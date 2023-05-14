الوزير حمية يشكر العراق لسماحه بعبور أول شاحنة لبنانية بنظام الترانزيت متوجهة إلى الكويت

على إثر الزيارة التي قام بها وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في شباط من العام 2022 إلى جمهورية العراق، وتأسيساً على اللقاءات التي عقدها في حينه – وبحضور السفير اللبناني لدى العراق- مع كافة المسؤولين العراقين المعنيين في الدولة العراقية ، والبحث معهم في حينه بكافة الملفات والمواضيع التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان ، ولاسيما موضوع السماح بالعبور بنظام الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالبضائع ، وتلك المبرّدة أيضاً ، عبر الاراضي العراقية والمتوجهة إلى باقي الدول الخليجية وغيرها من الدول المجاورة للعراق.

ونظراً لما يشكله هذا الموضوع من أهمية قصوى بالنسبة للبنان على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية ، وبعد المتابعة والاتصالات المستمرة مع الجانب العراقي قامت السلطات العراقية ، -مشكورة -وبقرار من رئاسة الوزراء العراقية بالإيعاز إلى كافة الجهات المعنية على المنافذ العراقية التي تدخل من خلالها الشاحنات اللبنانية ، بالسماح لها بالعبور بنظام الترانزيت والمرور عبر الاراضي العراقية إلى مقصدها النهائي في الدول الاخرى المجاورة للعراق.

وأشار الوزير حمية في هذا السياق إلى أن الشاحنة اللبنانية الأولى قد عبرت اليوم من معبر طريبيل على الحدود مع الأردن وهي حالياً أصبحت داخل الاراضي العراقية متوجهة الى مقصدها النهائي في الكويت عبر منفذ صفوان الحدودي، بعد المواكبة والتنسيق الذي اجرته السفارة اللبنانية صباح اليوم مع السلطات العراقية مشكورة لتسهيل اجراءات وسم الجوازات والتيسير الجمركي.

المصدر: بريد الموقع + تويتر