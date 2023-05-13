المقاومة الفلسطينية تفرض على العدو وقف استهداف المدنيين بعد 5 أيام من العدوان والتصدي

اعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنه تم الإتفاق برعاية مصرية، على وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 13/5/2023. وبناء على ذلك، يتم الإتفاق على وقف إطلاق النار الذي يشمل:

وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل واستهداف الأفراد وذلك فور البدء في تنفيذ وقف إطلاق النار.

تحث مصر الطرفين على تطبيق الإتفاق وتعمل على متابعة ذلك بالتواصل معهما.

وأجبرت المقاومة الفلسطينية الاحتلال على اتفاق يشمل وقف الاغتيالات رغم أنه يرفض الإعلان عن ذلك على الملأ، في حين أن كلمة المقاومة بقيت الأخيرة، واستمرت في توجيه ضرباتها حتى اللحظات الأخيرة. كما أفشلت المقاومة وغرفة العمليات المشتركة، مخططات الاحتلال العملياتية حيث كان يخطط لمعركة قصيرة بحيث يغتال القادة وتنتهي مباشرة لكن المعركة طالت وتوسعت فيها مساحات الرد.

كما أثبتت معركة ثأر الأحرار فشل الاحتلال في إحداث شرخ بين فصائل المقاومة ومحاولاته بث الفرقة والخلاف واذكاء الفتنة، وايضاً فشل في تحقيق سياسة الاستفراد بفصيل واحد من فصائل المقاومة. كما أكدت معركة الأيام الخمسة، تآكل الردع والضرب في عمق المدن الكبرى بالكيان، وبالمقابل، أكدت تعزيز التعاون والثقة والتنسيق بين فصائل المقاومة وقدرتها على العمل المشترك وايلام العدو.

وأكد مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي في تصريحات إعلامية، أنه تم التوصل لاتفاق إطلاق النار ابتداء من الساعة العاشرة مساءً، وشدد على ان المقاومة سنلتزم به طالما التزم الاحتلال بذلك. ولفت الهندي إلى أن الاتفاق يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد ووقف هدم المنازل. وأشار إلى ان الاحتلال لا يلتزم دائما بالاتفاقيات ونحن موجودون في الميدان ويدنا على الزناد.

وشدد القيادي في الجهاد الإسلامي على ان الصراع مع الاحتلال مفتوح وهذه جولة من الجولات.

وقبل دخول الإتفاق حيز التنفيذ، أطلقت المقاومة الفلسطينية قبل قليل رشقة صاروخية تجاه الأراضي المحتلة، وافاد إعلام العدو بأن صفارات الإنذار دوت في قاعدة بالماخيم الجوية قرب تل أبيب، وكذلك في حولون وريشون ليتسيون جنوب تل أبيب.

وأكد القيادي في الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي، أن إطلاق الصواريخ رسالة بأن مقدراتنا وإرادتنا وتصميمنا ما زال كما هو. في حين ونشرت سرايا القدس رسالة إلى العدو حملت عنوان: قبتكم الخائبة حيَّدناها.

وكان التلفزيون المصري، قد أفاد أنه وبوساطة مصرية تمت الموافقة على وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارًا من الساعة العاشرة، من مساء اليوم السبت. وأضاف التلفزيون المصري، أن الإتفاق يتضمن الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين ووقف هدم المنازل. وقال التلفزيون المصري، إن مصر تدعو إلى الالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار، في حين تكثف القاهرة مصر اتصالاتها لتنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار.

وياتي هذا التطور، بعدما حذرت الاوساط الصهيونية من أن اطالة أمد المعركة، باتت تخدم المقاومة في غزة لان سيرها لم يعد في مصلحة تل ابيب. وقالت الأوساط إن على الحكومة الاسرائيلية البحث عن مخرج وبسرعة لوقف اطلاق النار او ان تخرج بانجاز استراتيجي، وهو امر صعب ان لم يكن مستحيلا. وفي حين، كانت القيادة الصهيونية تبحث عن مخرج لوقف اطلاق النار من دون هزيمة، فقد بات الاحباط والخوف يحكم الموقف في الشارع الصهيوني.

وعبَّرت الاوساط الصهيونية عن حالة فوبيا جماعية اصابت كل المستوطنين حيث اضطرار الكثير منهم لمغادرة منازلهم، ومكوث اكثر من مليونين في الملاجئ يعد انجازا للطرف الاخر.

كما أقر خبراء صهاينة، بالعجز مقابل المقاومة في غزة، وأكد معلقون صهاينة ان الاغتيالات لن تغير مسار المواجهة، وشددوا على ان حالة النشوة التي يشعر بها قادة تل ابيب مع كل عملية اغتيال لن تغير الوقائع، ولن يغطي الصورة السيئة للكيان في ظل استمرار تعرض جبهته الداخلية للصواريخ.

ونفذت قوات الإحتلال الصهيوين، فجر الثلاثاء 9 أيار الجاري، عدوانًا واسعًا على قطاع غزة، عبر طيرانها الحربي ومدفعيتها، بما في ذلك قصف منازل على رؤوس قاطنيها، واستهداف أراضٍ وتجمعات ومواقع مختلفة. وأسفر العدوان عن استشهاد 33 مواطنًا، بينهم 4 نساء و6 أطفال، و5 من قادة “سرايا القدس”، وإصابة 147 مواطنًا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.

في المقابل تستبسل المقاومة الفلسطينية في الرد برشقات صاروخية متتالية ضمن عملية ثأر الأحرار، أدت أمس لمقتل مستوطن وإصابة العشرات وإلحاق إصابات مباشرة بالعديد من المواقع والمنازل.

المصدر: موقع المنار