اليمنيون ينظمون الأحد مسيرات جماهيرية في صنعاء والمحافظات بعنوان “ثأر الأحرار” تضامنا مع الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 20:46

اليمنيون ينظمون الأحد مسيرات جماهيرية في صنعاء والمحافظات بعنوان “ثأر الأحرار” تضامنا مع الشعب الفلسطيني

منذ 27 mins 13 May، 2023
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