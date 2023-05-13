المقاومة الفلسطينية توسع مدى نيرانها شرقا وتقصف اوفاكيم للمرة الاولى خلال هذه الجولة و دوي صفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 13 2023 - 20:46

المقاومة الفلسطينية توسع مدى نيرانها شرقا وتقصف اوفاكيم للمرة الاولى خلال هذه الجولة و دوي صفارات الإنذار

منذ 1 ساعة 13 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات