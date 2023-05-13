المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 1234 صاروخا أطلق من غزة خلال الجولة الحالية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 19:10
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تواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي والمقاومة الفلسطينية ترد بمزيد من الرشقات الصاروخية على المستوطنات
سرايا القدس تعلن أن مجاهديها استهدفوا بصواريخ موجهة مواقع حساسة للعدو الصهيوني عند الحافة الشرقية لقطاع غزة
حركة حماس: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تدير المعركة بشكل موحد وندعو شعبنا للتحرك الفعلي للانتفاض في وجه الاحتلال
الصحة الفلسطينية: 33 شهيداً وأكثر من 150 جريح حصيلة العدوان المتواصل على قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين يشيعون عضو المجلس العسكري في سرايا القدس الشهيد إياد الحسني الذي اغتاله العدو الإسرائيلي في غزة
إعلام العدو: رصد إطلاق 1234 قذيفة صاروخية من قطاع غزة منذ بدء التصعيد
إعلام العدو: حتى الآن تم إجلاء أكثر من 12 ألف مستوطن عن غلاف غزة وتقرر تمديد خطة إجلاء الغلاف حتى الثلاثاء المقبل
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب أحمد محمد عطاطرة (33 عاماً) برصاص الاحتلال قرب جنين
الصحة الفلسطينية: إستشهاد الشابين سائد شاكر مشه وعدنان وسيم الأعرج خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس
إعلام العدو: فشل اعتقال المطلوب من مخيم بلاطة بنابلس والجيش فجر عبوات كانت مجهزة لعمليات داخل المنزل المحاصر
حركة حماس تنعى الشهيدين الشابين سائد مشه ووسيم الأعرج الذين استشهدا خلال تصديهما للجيش الصهيوني في مخيم بلاطة
حركة حماس: دماء الشهداء في غزة والضفة توحد شعبنا وتعبد طريقه نحو القدس وانتزاع حقوقه
حركة الجهاد الإسلامي: الجريمة النكراء في مخيم بلاطة بنابلس هي امتداد لبشاعة العدو وجرائمه بحق قادة سرايا القدس في غزة
فتح: لا يمكن الصمت على هذا الاستفراد والاستهداف البشع لحركة الجهاد الإسلامي ويدنا ممدودة لمن يقاتل من أجل فلسطين
قائد قوة القدس اسماعيل قاآني: سنبذل كل ما في وسعنا لدعم الشباب الفلسطيني وهذه الجبهة القوية البطلة بالأفعال والأقوال
النائب حسين الحاج حسن: العدو الصهيوني يحاول باعتداءاته ترميم صورة الردع والتشرذم الداخلي
النائب حسين الحاج حسن: الشعب اللبناني ينتظر حلولا سريعة وجدية وبداية الحلول تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية
جولة للسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف في الجنوب زار خلالها مراكز ثقافية وانمائية ومعلم مليتا للسياحة الجهادية
مصادر يمنية: انفجار عنيف يهز مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان
وسائل إعلام يمنية: 61 خرقاً لقوى العدوان في جبهات الساحل الغربي بينها استحداث تحصينات قتالية وغارات وقصف مدفعي
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 1234 صاروخا أطلق من غزة خلال الجولة الحالية
منذ 59 mins
13 May، 2023
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