المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 1234 صاروخا أطلق من غزة خلال الجولة الحالية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 19:10

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 1234 صاروخا أطلق من غزة خلال الجولة الحالية

منذ 59 mins 13 May، 2023
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