المقاومة الفلسطينية تطلق دفعات جديدة مكثفة من الصواريخ باتجاه مستوطنات ومدن الاحتلال الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 17:32

المقاومة الفلسطينية تطلق دفعات جديدة مكثفة من الصواريخ باتجاه مستوطنات ومدن الاحتلال الإسرائيلي

منذ 19 mins 13 May، 2023
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