طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية تستهدف منزلاً فلسطينياً في بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 17:30

طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية تستهدف منزلاً فلسطينياً في بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 20 mins 13 May، 2023
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