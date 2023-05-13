سرايا القدس: تمكن مجاهدونا بعون الله من استهداف عدة مواقع حساسة للعدو الصهيوني بصواريخ موجهة على الحافة الشرقية لقطاع غزة، محققين إصابات مؤكدة، وعاد مجاهدونا إلى قواعدهم بسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 17:30

سرايا القدس: تمكن مجاهدونا بعون الله من استهداف عدة مواقع حساسة للعدو الصهيوني بصواريخ موجهة على الحافة الشرقية لقطاع غزة، محققين إصابات مؤكدة، وعاد مجاهدونا إلى قواعدهم بسلام

منذ 28 mins 13 May، 2023
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