إنطلاق رشقات صاروخية كثيفة من قطاع غزة نحو مستوطنات شمال وشرق القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 15:50

إنطلاق رشقات صاروخية كثيفة من قطاع غزة نحو مستوطنات شمال وشرق القطاع

منذ 44 mins 13 May، 2023
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