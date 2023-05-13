مراسل المنار: مسيرة تشييع الشهيد القائد إياد الحسني انطلقت من مستشفى الشفاء إلى مخيم الشاطئ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 12:18

مراسل المنار: مسيرة تشييع الشهيد القائد إياد الحسني انطلقت من مستشفى الشفاء إلى مخيم الشاطئ

منذ 1 ساعة 13 May، 2023
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