المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية جديدة باتجاه المستوطنات الصهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 10:26

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية جديدة باتجاه المستوطنات الصهيونية

منذ 54 mins 13 May، 2023
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