سرايا القدس تعلن ان مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال بعد اقتحام مخيم بلاطة في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 10:24

سرايا القدس تعلن ان مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال بعد اقتحام مخيم بلاطة في نابلس

منذ 2 ساعة 13 May، 2023
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