مراسل المنار: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية على مستعمرات العدو في محيط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 13 2023 - 08:24

مراسل المنار: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية على مستعمرات العدو في محيط قطاع غزة

منذ 45 mins 13 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة