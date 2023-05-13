طائرات الاستطلاع الصهيونية تستهدف منزل لعائلة مهنا في شارع اليرموك وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 04:08

طائرات الاستطلاع الصهيونية تستهدف منزل لعائلة مهنا في شارع اليرموك وسط مدينة غزة

منذ 58 mins 13 May، 2023
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